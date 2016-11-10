Фредрик Петтерссон продолжит карьеру в "Сарове"

Нападающий Фредрик Петтерссон, перемещенный командой "Торпедо" в список отказов, по истечении 48 часов не был выбран ни одной из команд КХЛ для продолжения карьеры в их составе, сообщает официальный сайт нижегородского клуба. В соответствии с регламентом шведский форвард будет командирован в торпедовский фарм-клуб "Саров", выступающий в ВХЛ.

В составе нижегородцев Петтерссон, перешедший в команду в мае этого года, в нынешнем сезоне провел 24 матча, сумев набрать 12 (5+7) очков по сситеме "гол + пас".