16:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Фредрик Петтерссон продолжит карьеру в "Сарове"

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Нападающий Фредрик Петтерссон, перемещенный командой "Торпедо" в список отказов, по истечении 48 часов не был выбран ни одной из команд КХЛ для продолжения карьеры в их составе, сообщает официальный сайт нижегородского клуба. В соответствии с регламентом шведский форвард будет командирован в торпедовский фарм-клуб "Саров", выступающий в ВХЛ.

В составе нижегородцев Петтерссон, перешедший в команду в мае этого года, в нынешнем сезоне провел 24 матча, сумев набрать 12 (5+7) очков по сситеме "гол + пас".

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12220-fredrik-pettersson-otpravilsya-v-hk-sarov.html

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spawn0

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