Фредрик Микко стал тренером вратарей в "Салавате"

Тренерский штаб "Салавата Юлаева" окончательно сформирован, информирует официальный сайт клуба. Накануне контракт с клубом заключил известный шведский тренер вратарей Фредрик Микко.

После подписания соглашения он прибыл в расположение команды и приступил к работе. В качестве игрока Фредрик Микко выступал за клубы "Норрботтена" и "Лулео". С голкиперами начал работать в 2001 году.



– Рад оказаться в уфимском клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь, – отметил Микко. – С вратарями "Салавата Юлаева" лично знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков и их разноплановость. В первую очередь, будем работать с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это время поднабрался опыта (смеется).