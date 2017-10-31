Фредерик Стиллман: "Я рад, что к игрокам "Адмирала" приходит уверенность"

Главный тренер "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" отметил, что рад победе в минувшей встрече. Специалист также добавил, что к его подопечным постепенно приходит уверенность.

– Безусловно, я очень рад победе, особенно, после двух поражений в последних играх, в которых мы забросили лишь одну шайбу, – цитирует пресс-служба уфимцев Стиллмана. – Даже если мы играли хорошо, мы не набрали очков. Я рад, что к ребятам приходит уверенность. Мы говорили об этом перед матчем, и они старались весь матч. Три очка это то, что нам нужно.