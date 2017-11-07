Фредерик Стиллман стал главным тренером "Адмирала"

Фредерик Стиллман утвержден в должности главного тренера "Адмирала", сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера 10 октября после увольнения Александра Андриевского.

– Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утвержден в должности главного тренера, – сказал генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов. – До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остается прежней – попадание в плей-офф.

Под руководством Стиллмана "Адмирал" в 10 матчах одержал шесть побед. Команда после 29 игр занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.