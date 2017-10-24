Фредерик Стиллман: "Хоккеисты "Адмирала" полностью отдаются игре"

И.о. главного тренера "Адмирала" Фредерик Стиллман после победы над "Куньлунем" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные сумели проявить характер. По словам наставника, в каждом матче команда бьется до конца.

- В сегодняшней игре были, как хорошие моменты, так и не очень, - приводит официальный сайт "Адмирала" слова Стиллмана. - Мы проигрывали 0:2, но сумели проявить характер, нашли в себе силы и эмоции, чтобы сравнять счет. В каждом матче команда не сдается, бьется до конца, парни полностью отдаются игре. Сегодняшняя встреча не стала исключением, и это для нас хороший знак. Мы довольны приобретенными очками, и с хорошим настроением летим домой.