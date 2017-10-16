Фредерик Стиллман: "Болезненное для "Адмирала" получилось поражение от "Авангарда"

И.о. главного тренера "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (2:3) отметил, что доволен игрой своих подопечных. Специалист также добавил, что для "моряков" это поражение получилось болезненным.

– Болезненное для нас получилось поражение, так как последний гол нам забили в концовке игры, – сказал Стиллман. – После того, как мы неудачно выступили во втором периоде, нам удалось вернуться в игру, показать себя намного лучше. Неплохо мы провели и первый период. Я доволен тем, как ребята себя показали, как они боролись.

– Что, прежде всего вы изменили в игре "Адмирала", когда заняли этот пост?

– Я не могу сказать, что очень многое поменял. Конечно, были нюансы, например мы, поработали над некоторыми моментами в обороне. Но главным было поднять боевой дух ребятам. Мы показали, что он в команде есть. И сегодня я доволен игрой, хотя не доволен результатом. Остаются моменты, над которыми нам надо работать и мы будем работать.

– Возвращения Кицын​а и Волченкова долго ждать?

– Не знаю. Могу только надеяться на их скорейшее возвращение. Но этот вопрос надо задать врачам. (Анна ЛЕВЧЕНКО)