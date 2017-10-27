Фредерик Стиллман: "Адмирал" всю игру против "Нефтехимика" провел в роли догоняющих"

Главный тренер "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (1:2) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что его подопечные провели неплохую игру.
– Прежде всего, поздравляю соперника, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Стиллмана. – Мы провели неплохую игру. У нас было много шансов, много бросков по воротам, но мы оказались в трудном положении, поскольку удалились в первом периоде и всю игру провели в роли догоняющих.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-sobralis,-vistoyali-i-viigrali-match-53264/
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