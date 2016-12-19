Фредерик Стиллман: "Адмирал" не выполнил тренерскую установку, действуя на низких скоростях"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Адмирала" Фредерик Стиллман после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (1:3) отметил, что одной из причин неудачи является неумение команды реализовать свои моменты. По словам специалиста, дальневосточники не выполнили тренерскую установку, действуя на низких скоростях.

– Сегодня у "Адмирала" получилась не лучшая игра, – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Стиллмана. – Первый период планировали провести по-другому. Хотели больше атаковать. В итоге игроки действовали на низких скоростях и не выполнили установку тренера.

Это очень болезненное поражение, команде нужны очки. У нас сегодня было много моментов, но мы ими не воспользовались и заплатили за это поражением. Позитивный момент заключается в том, что послезавтра ждет новая игра.