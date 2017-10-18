Фредерик Стиллман: "Адмирал" до последнего пытался сделать счет равным в матче против "Барыса", но не хватило"

И.о. главного тренера "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:4) отметил, у его команды проблема с реализацией большинства. Специалист также добавил, что нападающий Вадим Краснослободцев близок к возвращению на лед.

– Первым периодом и серединой второго мы командой довольны, счет был 1:1, – цитирует пресс-служба казахстанского клуба Стиллмана. – Дважды у нас был шанс реализовать большинство, чтобы выйти вперед, но мы их не использовали, не забили, а соперник забил. Тем не менее, команда показала хороший характер в третьей двадцатиминутке, свела отставание в счете к минимуму, до последнего пыталась сделать счет равным, но немного не хватило. Мне остается поздравить "Барыс" с победой.

– Как скоро вернется в состав Вадим Краснослободцев?

– Не могу сказать точно, нужно поговорить об этом с доктором. Но, думаю, что он близок к возвращению на лед.