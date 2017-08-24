Франсис Паре: "Моя главная цель - отыграть полный сезон в "Автомобилисте"

Нападающий "Автомобилиста" Франсис Паре отметил, что сейчас его цель – сыграть полный сезон за одну команду, так как ранее ему не удавалось это сделать. Он также добавил, что "Медвешчак", за который он выступал в сезоне-2016/17, дал ему шанс по-настоящему заиграть в КХЛ.

Напомним, что 30-летний форвард заканчивал прошлый сезон в швейцарской "Женеве-Серветт". Ранее он также играл за "Слован", "Трактор" и магнитогорский "Металлург".

– "Медвешчак" теперь больше не играет в КХЛ. Команда испытывала финансовые трудности, но сезон вышел для вас удачным с 36-ю очками. Насколько эти обстоятельства сказывались? – вопрос Паре.

– Это было непростое время, когда не получаешь зарплату. Но они дали мне шанс заиграть по-настоящему в КХЛ. Я влюбился в этот город, в эту страну, в этих болельщиков. Там у меня родилась дочь.

– Вы уехали играть в "Женеву-Серветт " сразу после Матча всех звезд. Насколько это было заранее запланированным решением?

– Да, мы заблаговременно обсудили и договорились со швейцарским клубом. Игра в Уфе подарила мне незабываемые впечатления. Посчастливилось сыграть в одной команде с такими звездами, как Дацюк, Ковальчук, Войнов. Это было круто!

– Вы уже в Лиге играете пятый сезон, успели завоевать Кубок Гагарина. Какие цели вы планируете еще покорить? Может, попасть на Олимпиаду?

– Кажется, что еще вчера в этих стенах выигрывал Кубок Гагарина за "Металлург", но цель у меня пока очень простая – сыграть полный сезон за одну команду, ведь ранее мне этого не удавалось сделать. Мне понравился Екатеринбург, тут хорошая команда. Так же я всегда мечтал представлять свою страну, но пока это слишком далеко. Посмотрим. Я только лишь отыграл одну игру за новую команду и наслаждаюсь сегодняшней победой.

– У вас уже есть опыт игры за сборную Канады на Кубке Шпенглера. Расскажите об этом.

– Нам удалось выиграть турнир в прошлом году, правда, мне тренерский штаб отвел другую роль (Паре забросил только лишь 1 шайбу в 5 матчах. – Прим. "СЭ"). В целом, я очень рад, что мне удалось там сыграть. (Юрий ШИРИНКИН)