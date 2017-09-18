Франсис Паре: "Борьба в Восточной конференции КХЛ гораздо интереснее, чем на "Западе "

Канадский нападающий "Автомобилиста" Франсис Паре отметил, что борьба в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ получается гораздо интереснее, чем на "Западе". "Автомобилист" занимает второе место в Восточной конференции, команда набрала 21 очко в 11 матчах.

– Здорово, что завершили выезд победой в Москве над "Динамо", – цитирует "Р-Спорт" Паре. – Это был равный матч, в котором многое зависело от вратарей, и наш Якуб Коварж сыграл безупречно. Надеюсь, две победы подряд – только начало продолжительной серии. Мы рады месту в таблице, но вы сами видите, как все плотно, какая идет борьба. В этом сезоне все могут обыграть друг друга, если не брать СКА. В целом, борьба на Востоке, конечно, получается гораздо интереснее, чем на Западе.

Рано говорить, как далеко может зайти "Автомобилист" в этом сезоне, прежде всего нужно выйти в плей-офф. У нас отличный вратарь, линия обороны, все четыре тройки могут забить. Мы играем быстро, по своей системе, состав обладает хорошей глубиной, так что посмотрим. Пока все неплохо складывается, мы получаем удовольствие от игры.