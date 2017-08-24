Франсис Паре: "Автомобилист" играл достаточно хорошо, чтобы заслуженно победить "Магнитку"

Нападающий "Автомобилиста" Франсис Паре отметил, что команда добилась заслуженной победы над магнитогорским "Металлургом" (5:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что предсезонная подготовка проходила очень нелегко.

– Забили первый важный гол. Вратарь у нас много выручал, – сказал Паре. – Думаю, что мы достаточно хорошо играли, чтобы победить заслуженно. С каждым днем мы становимся лучше.

– Насколько тяжело проходил тренировочный сбор у Владимира Крикунова?

– Это, реально, было очень нелегко. Зато каждый теперь может сказать, что мы играем хорошо. Ребята находятся в хорошей форме. Этакая канадская олдскульная подготовка по-русски.

– Вы ранее были наслышаны о методах Крикунова?

– Да, но тем не менее он тренер достаточно умный. Он в этом деле 30 лет. Сезон мы уже здорово начали, заложив хорошую базу. (Юрий ШИРИНКИН)