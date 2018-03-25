Францоуз заменил Демченко в воротах "Трактора" на шестой матч с "Салаватом Юлаевым"

Стал известен состав "Трактора" на шестой матч 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева". Место в воротах вместо Василия Демченко займет Павел Францоуз.



Полностью заявка челябинцев выглядит следующим образом:

Францоуз (Демченко); Шинин – Бэйлен, Виделль – Щехура – Йюнге; А. Петров – Вишневский, Черников – Ю. Петров – Пеньковский; Климонтов – Бородкин – Губарев – Рыбаков – Кокуев; Исаев – Кручинин – Шаров – Кравцов – Шолохов.



Счет в серии 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Шестой матч начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.