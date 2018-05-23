Францоуз назван лучшим вратарем сезона в КХЛ

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ был назван лучшим вратарем завершившегося чемпионата. В плей-офф чех помог челябинцам дойти до финала Восточной конференции, где команда уступила будущему обладателю Кубка Гагарина "Ак Барсу" (0-4).

В 35 матчах регулярного чемпионата 27-летний чех пропустил 59 шайб, отражая 94,6 процента бросокв. В 12 играх плей-офф Францоуз пропустил 22 шайбы (процент отраженных бросков - 94.9). Он помог "Трактору" одержать семь побед.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!