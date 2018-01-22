Францоуз, Хиетанен и Старченко – лучшие игроки недели в КХЛ

На основании анализа статистических данных выступлений игроков, КХЛ определила лауреатов двадцать второй недели турнира в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем признал Павел Францоуз из "Трактора", в трех матчах одержавший три победы, одну из них – "на ноль". Чешский голкипер челябинского клуба отразил 98,04 процента бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,67.

Лучший защитник – Юусо Хиетанен из московского "Динамо", в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 4 (3+1) очка. Его голы в поединках против "Адмирала" и "Куньлуня" стали победными. В матче против китайской команды Хиетанен отметился дублем. Защитник динамовцев не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2).

Лучшим нападающим признан Роман Старченко из "Барыса", одержавший вместе с командой две победы в трех матчах и забросивший пять шайб. Старченко отличался во всех трех поединках, оформив дубли в ворота "Автомобилиста" и "Лады". Всего на его счету 6 (5+1) очков. Показатель полезности нападающего "Барыса" по итогам недели составил "+3".

Лучшим новичком признан защитник Илья Морозов из "Сибири", в трех матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок обороны новосибирского клуба не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 18 минут 56 секунд.