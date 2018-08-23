Форвард "Спартака": "ЦСКА арена"? Ну ничего, пусть будет"

Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс подвел итоги матча с "Динамо" (3:2) на Кубке мэра Москвы и поделился мнением относительно нового названия арены в "Парке Легенд". С нового сезона она будет называться "Арена ЦСКА".

– Жесткая обоюдоострая игра, – заявил Карсумс. – Это пока предсезонка, еще два матча впереди. Перед этим проиграли или сыграли вничью, мы старались. Много бросали, просто не везло, не могли открыть счет.

– Показалось, что в третьем периоде отдали инициативу.

– Вы так думаете? Может, потому что много играли в неравных составах. Каждый день мы работаем и улучшаем игру.

– Чувствуете поддержку на московском турнире?

– Ну конечно! Это наш дом, мы здесь будем играть. Приятно сюда вернуться, ждем следующую игру и сезон.

– Не смущает, что арена теперь называется ЦСКА?

– Не ВТБ? Ну ничего, пусть будет. Мы – "Спартак", я никогда Спартаком не был.

– Тяжело было играть против бывшей команды?

– Это дополнительные эмоции, много знаю людей, интереснее было сыграть против них. Жаль не забил, но главное, что выиграли. (Евгений БЕЛОУСОВ)