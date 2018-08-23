Форвард "Спартака": "ЦСКА арена"? Ну ничего, пусть будет"

Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс подвел итоги матча с "Динамо" (3:2) на Кубке мэра Москвы и поделился мнением относительно нового названия арены в "Парке Легенд". С нового сезона она будет называться "Арена ЦСКА".
– Жесткая обоюдоострая игра, – заявил Карсумс. – Это пока предсезонка, еще два матча впереди. Перед этим проиграли или сыграли вничью, мы старались. Много бросали, просто не везло, не могли открыть счет.
– Показалось, что в третьем периоде отдали инициативу.
– Вы так думаете? Может, потому что много играли в неравных составах. Каждый день мы работаем и улучшаем игру.
– Чувствуете поддержку на московском турнире?
– Ну конечно! Это наш дом, мы здесь будем играть. Приятно сюда вернуться, ждем следующую игру и сезон.
– Не смущает, что арена теперь называется ЦСКА?
– Не ВТБ? Ну ничего, пусть будет. Мы – "Спартак", я никогда Спартаком не был.
– Тяжело было играть против бывшей команды?
– Это дополнительные эмоции, много знаю людей, интереснее было сыграть против них. Жаль не забил, но главное, что выиграли. (Евгений БЕЛОУСОВ)