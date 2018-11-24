Форвард "Сибири" готов работать Снеговиком. Но есть одно условие

Нападающий "Сибири" Джордан Карон заявил, что готов отработать Снеговиком на матче "Сибирских снайперов" в МХЛ, если болельщики выполнят одно условие.

Если до 30 ноября болельщики соберут 10 новогодних подарков для воспитанников детских домов (в рамках благотворительной акции "Письмо Деду Морозу"), канадский хоккеист 1 декабря отработает в роли маскота клуба (Снеговика) на матче МХЛ "Сибирские Снайперы" - "Алтай". Об этом сообщает официальный Твиттер "Сибири".

🔥Друзья, а у нас тут Джордан Карон обещает поработать Снеговиком на матче @hc_snipers , если вы поучаствуете в одной доброй акции 😊https://t.co/7nTwF1rE8U – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 24 ноября 2018 г.

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