13:31 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Сибири" готов работать Снеговиком. Но есть одно условие

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Нападающий "Сибири" Джордан Карон заявил, что готов отработать Снеговиком на матче "Сибирских снайперов" в МХЛ, если болельщики выполнят одно условие.

Если до 30 ноября болельщики соберут 10 новогодних подарков для воспитанников детских домов (в рамках благотворительной акции "Письмо Деду Морозу"), канадский хоккеист 1 декабря отработает в роли маскота клуба (Снеговика) на матче МХЛ "Сибирские Снайперы" - "Алтай". Об этом сообщает официальный Твиттер "Сибири".

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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