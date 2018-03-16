Форвард "Салавата" – о поражении от "Трактора": "Просто не настроились"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина от "Трактора" (1:2, 0-1) выразил мнение, что его команда не настроилась должным образом на эту встречу. Вторая игра серии пройдет в Уфе в субботу, 17 марта.

– Плохое начало и, естественно, результат не в нашу пользу, нужно лучше начинать, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Зубова. – Может быть, мы слишком много эмоций отдали в седьмой игре серии с "Авангардом" (3:2 ОТ. – Прим. "СЭ"), но на это списывать нельзя. Началась новая серия, нужно готовиться по максимуму. На следующую игру выйдем совсем другими.

– За счет чего команде удалось перестроиться во втором периоде? В чем сумели прибавить?

– В первую очередь в эмоциях и где-то адреналин. Естественно, счет 0:2 нас не устраивал, нужно было исправлять, и мы добавили. Каждый стал играть на 110 процентов.

– Прокомментируйте первую пропущенную "Салаватом Юлаевым" шайбу, когда за воротами оказались вы, Ларсен и Логинов.

– Игрок соперника один вошел в зону, просто нужно идти плотнее и быстрее отбирать шайбу. Так получилось, понадеялись, что быстрее отберём шайбу, но ошиблись, ничего страшного.

– Показалось, что не успели разобрать "Трактор". Времени не хватило?

– Все у нас хватило, просто не настроились.

– В КХЛ не так много вратарей с правым хватом. Насколько неудобно было бросать Францоузу?

– По игре достаточно неудобно было. Надеюсь, что завтра найдем ключ к нему.

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