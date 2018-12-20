Форвард новокузнецого "Металлурга" стал игроком ЦСКА

Нападающий Евгений Каницкий перешел из новокузнецкого "Металлурга" в ЦСКА, информирует официальный сайт "Кузни".

До последнего момента 19-летний Каницкий претендовал на включение в состав сборной России для участия в заключительном подготовительном этапе к молодежному чемпионату мира, однако перед отъездом национальной команды в Северную Америку, Каницкий, получив травму, вернулся в расположение "Металлурга".

В общей сложности за "Металлург" Каницкий провел 63 матча. В МХЛ, дебютировав в 16-летнем возрасте, нападающий провел на 30 поединков больше, вместе с "Кузнецкими Медведями" добившись одного из лучших результатов в истории команды МХЛ, став бронзовым призером розыгрыша Кубка Харламова.