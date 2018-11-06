Форвард минского "Динамо" Литвинов: "Не жалею, что отказался принять российское гражданство"

Нападающий минского "Динамо" Илья Литвинов рассказал о своем дебютном сезоне в КХЛ. Также он отметил, что отказался принять российское гражданство и не жалеет об этом.

- Каковы первые впечатления от КХЛ?

- Вообще супер! В детстве смотреть на того же Дацюка, Афиногенова, братьев Костицыных, а потом оказаться с ними на льду… Это очень приятно. Мне повезло играть в такой мастеровитой команде, как "Динамо".

- Какой матч больше всего запомнился?

- Дебютный. Такой момент всегда остается в памяти. А так нет разницы, с кем играешь. В КХЛ в каждой команде есть отличные мастера.

- Как ты оказался в России?

- В Гомеле работал Олег Виолентий, и ему предложили перебраться в Питер с ведущей пятеркой. Мы в то время немало ездили по российским турнирам: в тот же Санкт-Петербург, Челябинск… Тренер согласился, и вместе с ним отправился и я. Хотелось развиваться в хоккейном плане, поэтому родители были согласны. Так и стал выступать за "Серебряных Львов". Закончил там 11-й класс, сдал ЕГЭ и должен был поступать в университет имени Лесгафта. Но в тот момент приняли положение, согласно которому в МХЛ не могут выступать легионеры. Мне предлагали российское гражданство, однако отказался. И не жалею об этом, - цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

20-летний нападающий в текущем сезоне провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Все о КХЛ – здесь.