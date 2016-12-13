Форвард "Медвешчака" дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Динамо" (Минск) – "Медвешчак" (6:2), состоявшегося 11 декабря 2016 года:

Время – 14.26. На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего "Медвешчака" Александра Болдюка (№49) наказание по Правилу 539 а (Подножка) – Малый штраф (2 мин.) – на наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

​Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для Болдюка повторным в нынешнем сезоне, согласно п. 4.3.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него также накладывается обязательная дисквалификация на один матч.