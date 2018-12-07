Форвард "Локомотива" наказан за удар в голову и удар судьи

В третьем периода матча "Локомотив" - "Йокерит" форвард ярославцев Артур Каюмов атаковал у борта ударом локтем в голову защитника финнов Йеспера Йенсена. После грубого фола на льду возникла потасовка, которую принялись разнимать линейные судьи.

Во время этого процесса Каюмов ударил в лицо лайнсмена Ивана Дедюлю, за что суммарно получил 45 минут штрафа - большой и дисциплинарный до конца игры (5+20 минут) за атаку в голову и 20-минутный дисциплинарный штраф за физическое воздействие на арбитра (Марат Сафин)

Все о КХЛ - здесь