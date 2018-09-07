Форвард "Локомотива" дисквалифицирован на один матч и оштрафован

Нападающий "Локомотива" Даниил Апальков дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ за атаку на голкипера "Салавата Юлаева" Юху Метсолу, информирует пресс-служба лиги.

Хоккеист плечом в голову встретил вратаря уфимцев. После столкновения Метсола долго лежал на льду, но сумел продолжить встречу. Апальков же был удален до конца игры за неправильную атаку.

СДК принял решение переквалифицировать наказание форварда с пункта 1.8. (Неправильная атака соперника) статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на пункт 1.3.2. (Атака в голову или шею) и подвергнуть денежному штрафу. Апальков также пропустит ближайший матч "Локомотива", который состоится 9-го сентября с братиславским "Слованом".