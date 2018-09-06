22:42 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Динамо" Алексеев после матча с "Сибирью" отправился в больницу

Обсудить
0

Нападающий московского "Динамо" Андрей Алексеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:3). Форвард получил повреждение в первом периоде и не смог вернуться на лед.

– Алексеев получил микротравму, – цитирует ТАСС врача московской команды Валерия Конова. – Сейчас есть подозрение на спазм задней поверхности бедра. Хоккеист отправился в больницу на дополнительное обследование.

В этой встрече бело-голубые одержали первую победу в сезоне. В активе 23-летнего Алексеева 2 (2+0) очка в 3 матчах "регулярки".

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5533359

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ