Форвард ЦСКА Григоренко предсказал 9 голов в матче со "Слованом"

Нападающий армейцев Иван Телегин подвел итоги матча против "Слована" (9:0), состоявшегося в Вене, а также рассказал о том, как его партнер по команде, нападающий Михаил Григоренко перед матчем вдохновил команду на 9 заброшенных шайб.

- Вчера вы были в галерее Бельведер, когда стояли перед картиной Густава Климта, загадали желание забить 9 голов?

- Нет, просто хотя бы выиграть. Мы точно получили удовольствие от матча, также как и болельщики, и все российские зрители. Кажется, что все получилось легко, но наша команда очень старалась, где-то переступила через себя. Надо было работать в одинаковом ритме всю игру. Если бы мы перестали это делать, то игра могла повернуться в другую сторону.

- ЦСКА вдохновила смена обстановки?

- Конечно. Мы проводили матч здесь в первый раз, был стимул победить и показать, как в России умеют играть в хоккей.

- Может, хотелось ответить критикам, утверждающим, что ЦСКА играет в скучный хоккей?

- Я ничего не хочу им отвечать. Мы выходим, чтобы выигрывать матчи, и делаем это. Вот что главное. Еще важно, что мы не пропустили в конце, играя втроем против пятерых, и помогли вратарю.

- Как получилось, что ЦСКА забил столько шайб?

- Какое-то вдохновение появилось, все залетело. Везение приходит через работу, правильно? Но самое главное сегодня перед матчем сказал Григоренко. Сегодня "Питтсбург" в НХЛ "Калгари" 9:1. Он сказал, когда мы, блин, уже девять забьем? Ха-ха.

- Счет 9:0 - это антиреклама для лиги?

- Нет, просто у одной команды игра не получилась. "Слован" сделает выводы и со СКА сыграет по-другому (Михаил Зислис)