10:16 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Барыса" Старченко из-за травмы пропустит 10 недель


"Барыс" на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий Роман Старченко получил травму в матче с "Авангардом" на Кубке президента Республики Казахстан. Ожидается, что на восстановление 31-летнего форварда уйдет около 10 недель.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 51 матч, набрав 26 (15+11) очков при показателе полезности "-10" и 53 минутах штрафа.

Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне домашним матчем против "Спартака". Встреча состоится 24 августа.

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http://www.hcbarys.kz/news/item/starchenko-poluchil-travmu/

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