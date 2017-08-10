Форвард "Барыса" Старченко из-за травмы пропустит 10 недель

"Барыс" на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий Роман Старченко получил травму в матче с "Авангардом" на Кубке президента Республики Казахстан. Ожидается, что на восстановление 31-летнего форварда уйдет около 10 недель.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 51 матч, набрав 26 (15+11) очков при показателе полезности "-10" и 53 минутах штрафа.

Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне домашним матчем против "Спартака". Встреча состоится 24 августа.