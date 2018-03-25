"Фонбет": "Трактор" – фаворит шестого матча с "Салаватом"

В субботу, 25 марта, в Челябинске состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина между "Трактором" и "Салаватом Юлаевым". Счет в серии до четырех побед – 3-2 в пользу уфимцев. Букмекеры полагают примерно равными шансы команд в шестой встрече – победа "Трактора" оценивается коэффициентом 2.30, "Салавата Юлаева" – 2,70, ничьей – 3.90.

И с небольшим преимуществом по числу ставок на исходы лидирует "Трактор" – 51%. 45% игроков верят в успех гостей, и только 4% ставят на ничью в основное время. А вот с учетом основного время с подавляющим преимуществом лидирует "Трактор" – 98% (коэффициент 1.77). Только 2% полагают, что с учетом ОТ победит "Салават" (коэффициент 2.05). Также многие верят, что в полуфинал выйдет "Трактор", хотя он и проигрывает в счете – 95% (коэффициент 4.45). Лишь 5% ставят на проход "Салавата" (1.20).

Среди тоталов в 4,5 гола лидирует меньше – на него ставят 63% (коэффициент 1.85). В тотал больше верят 37% игроков (1.95).

Самой популярной ставкой идет победа "Трактора" – 38%. Ненамного отстает от него виктория "Салавата" – 34%. На нулевую фору хозяев и на тотал меньше 4,5 гола поставили по 10%, на Х2 (ничья или победа гостей) – 8%.

На данный момент самой крупной ставкой является одинар на тотал меньше 5.5 коэффициентом 1.38 – 100 тысяч рублей. Размер среднестатистической ставки на этот матч 615 рублей.