"Фонбет": СКА сильнее "Салавата Юлаева"

24 октября "Салават Юлаев" на своей площадке примет СКА в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?



– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет СКА. На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1.73, на победу "Салавата Юлаева" – с коэффициентом 3.85, на ничью в основное время – с коэффициентом 4.35.



Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 89% выбрали СКА, 8% – "Салават Юлаев" и 3% – ничью.



– Сколько забросят шайб?



– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забросят меньше шести шайб. На тотал меньше 5,5 можно поставить с коэффициентом 1.63, на тотал больше 5,5 – с коэффициентом 2.25.



Большинство клиентов "Фонбет" согласилось с букмекерами. На тотал меньше 5,5 поставили 95% игроков, на тотал больше 5,5 – 5%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

– "Фонбет" предполагает, что итоговую победу одержит СКА. На победу петербуржцев с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.45, на победу "Салавата Юлаева" – с коэффициентом 2.75.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе СКА. На итоговую победу "армейцев" поставили 69% игроков, на итоговую победу "Салавата Юлаева" – 31%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 60% клиентов "Фонбет" поставили на победу СКА, 21% – на то, что петербуржцы выиграют с учетом овертайма и буллитов. На тотал меньше 5,5 сделали ставку 10% игроков, на победу "Салавата Юлаева" – 5%. На то, что уфимцы выиграют с учетом овертайма и буллитов, поставили 4% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на итоговую победу СКА. В среднем на матч "Салавата Юлаева" и СКА ставят 400 рублей.



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