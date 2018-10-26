"Фонбет": ЦСКА обыграет "Слован" в гостях

26 октября в Вене "Слован" сыграет с ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на матч "Слован" – ЦСКА.

– В линии Фонбет появится расширенная роспись на матч "Слован" – ЦСКА?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные шайбы, буллиты. Всего в линии появится более 250 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.



– Кто победит в основное время?



– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет ЦСКА. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.37, на победу "Слована" – с коэффициентом 7.60, на ничью в основное время – с коэффициентом 6.10.



Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 98% выбрали ЦСКА, 1% – "Слован", 1% – ничью.



– Сколько забросят шайб?



– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забросят больше четырех шайб. На тотал больше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.73, на тотал меньше 4,5 – с коэффициентом 2.10.



Большинство клиентов "Фонбет" согласилось с букмекерами. На тотал больше 4,5 поставил 51% игроков, на тотал меньше 4,5 – 49%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

– "Фонбет" предполагает, что выиграет ЦСКА. На победу команды Игоря Никитина с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.20, на победу "Слована" – с коэффициентом 4.50. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в ЦСКА. На итоговую победу "армейцев" поставили 98% игроков, на итоговую победу "Слована" – 2%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 61% клиентов "Фонбет" поставил на победу ЦСКА, 21% – на то, что москвичи выиграют с учетом овертайма и буллитов. На то, что "армейцы" не проиграют в основное время, сделали ставку 10% игроков, на индивидуальный тотал "Слована" больше 1,5 – 5%. На тотал больше 4,5 поставили 3% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на победу ЦСКА. В среднем на матч "Слована" и ЦСКА ставят 619 рублей.



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