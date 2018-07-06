11:35 | Хоккей — КХЛ

Финский защитник Покка перешел в "Авангард"


Защитник Вилле Покка перешел в "Авангард", сообщает официальный Твиттер клуба. Контракт подписан на один год.

24-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за "Рокфорд" и "Беллевиль" в АХЛ. В общей сложности он провел 69 матчей и набрал 33 (7+26) очка. Права в НХЛ на него принадлежат "Оттаве".

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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