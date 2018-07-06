Финский защитник Покка перешел в "Авангард"

Защитник Вилле Покка перешел в "Авангард", сообщает официальный Твиттер клуба. Контракт подписан на один год.
24-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за "Рокфорд" и "Беллевиль" в АХЛ. В общей сложности он провел 69 матчей и набрал 33 (7+26) очка. Права в НХЛ на него принадлежат "Оттаве".
⚡ Все формальности улажены, и мы можем порадовать вас новостью!– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 июля 2018 г.
Вилле Покка подписал контракт с "Авангардом" сроком на 1 год! 🙌
Обещали об этом рассказать - рассказываем, а подробнее о нашем новичке можно почитать тут: https://t.co/VUIRxijJHG pic.twitter.com/qARr9OSWQH
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