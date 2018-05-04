Финский защитник Койвисто подписал контракт с московским "Динамо"

Защитник Мика Койвисто подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее 27-летний финн выступал на родине за клубы "Спорт", "КалПа", "Лукко", "КеуПа", "Юкурит" и "Кярпят". В прошлом сезоне хоккеист провел 55 матчей за "Кярпят" в регулярном чемпионате и набрал 39 (10+29) очков. В плей-офф он набрал 8 (3+5) очков и 15 играх.

Также он выступает за сборную Финляндии. В пяти матчах на Олимпиаде-2018 он набрал одно очко (0+1).