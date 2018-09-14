17:54 | Хоккей — КХЛ

Финский форвард "Нефтехимика" Пуустинен – автор первого хет-трика в новом сезоне КХЛ

Обсудить
0

"Нефтехимик" сравнял счет в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" - 3:3.

Все три шайбы у гостей забросил нападающий Юусо Пуустинен – финн стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...