Финский форвард "Нефтехимика" Пуустинен – автор первого хет-трика в новом сезоне КХЛ

"Нефтехимик" сравнял счет в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" - 3:3.

Все три шайбы у гостей забросил нападающий Юусо Пуустинен – финн стал автором первого хет-трика в новом сезоне.