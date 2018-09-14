Финн оформил первый хет-трик сезона в КХЛ

Нападающий "Нефтехимика" Юсо Пуустинен забросил три шайбы в ворота "Сибири" (4:3) и оформил первый хет-трик 11-го сезона КХЛ.

В десятый раз в истории лиги игрок нижнекамского клуба отметился тремя точными бросками. Последний хет-трик состоялся в ноябре 2016 года, когда Жильбер Брюле трижды поучаствовал в победе над "Ладой" (5:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики игроков "Нефтехимика" в КХЛ

Дата Игрок Соперник Счет 18.10.2009 Максим ПЕСТУШКО Трактор (д) 5:2 30.11.2009 Никлас ПЕРССОН Лада (д) 9:2 30.11.2009 Максим ЯКУЦЕНЯ* Лада (д) 9:2 27.11.2010 Игорь БОРТНИКОВ Металлург Мг (д) 8:1 08.12.2010 Павел БРАНДЛ ЦСКА (д) 5:2 28.11.2012 Петр КОУКАЛ Торпедо (г) 4:3 18.01.2014 Максим РЫБИН Трактор (г) 5:3 16.11.2016 Жильбер БРЮЛЕ Лада (д) 5:2 14.09.2018 Юсо ПУУСТИНЕН Сибирь (г) 4:3

* Оформил покер.

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