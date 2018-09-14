18:40 | Хоккей — КХЛ

Финн оформил первый хет-трик сезона в КХЛ

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Нападающий "Нефтехимика" Юсо Пуустинен забросил три шайбы в ворота "Сибири" (4:3) и оформил первый хет-трик 11-го сезона КХЛ.

В десятый раз в истории лиги игрок нижнекамского клуба отметился тремя точными бросками. Последний хет-трик состоялся в ноябре 2016 года, когда Жильбер Брюле трижды поучаствовал в победе над "Ладой" (5:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики игроков "Нефтехимика" в КХЛ

Дата

Игрок

Соперник

Счет

18.10.2009

Максим ПЕСТУШКО

Трактор (д)

5:2

30.11.2009

Никлас ПЕРССОН

Лада (д)

9:2

30.11.2009

Максим ЯКУЦЕНЯ*

Лада (д)

9:2

27.11.2010

Игорь БОРТНИКОВ

Металлург Мг (д)

8:1

08.12.2010

Павел БРАНДЛ

ЦСКА (д)

5:2

28.11.2012

Петр КОУКАЛ

Торпедо (г)

4:3

18.01.2014

Максим РЫБИН

Трактор (г)

5:3

16.11.2016

Жильбер БРЮЛЕ

Лада (д)

5:2

14.09.2018

Юсо ПУУСТИНЕН

Сибирь (г)

4:3

* Оформил покер.

 

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