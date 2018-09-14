Финн оформил первый хет-трик сезона в КХЛ

Нападающий "Нефтехимика" Юсо Пуустинен забросил три шайбы в ворота "Сибири" (4:3) и оформил первый хет-трик 11-го сезона КХЛ.
В десятый раз в истории лиги игрок нижнекамского клуба отметился тремя точными бросками. Последний хет-трик состоялся в ноябре 2016 года, когда Жильбер Брюле трижды поучаствовал в победе над "Ладой" (5:2). (Кирилл БУРДАКОВ)
Хет-трики игроков "Нефтехимика" в КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
18.10.2009
|
Максим ПЕСТУШКО
|
Трактор (д)
|
5:2
|
30.11.2009
|
Никлас ПЕРССОН
|
Лада (д)
|
9:2
|
30.11.2009
|
Максим ЯКУЦЕНЯ*
|
Лада (д)
|
9:2
|
27.11.2010
|
Игорь БОРТНИКОВ
|
Металлург Мг (д)
|
8:1
|
08.12.2010
|
Павел БРАНДЛ
|
ЦСКА (д)
|
5:2
|
28.11.2012
|
Петр КОУКАЛ
|
Торпедо (г)
|
4:3
|
18.01.2014
|
Максим РЫБИН
|
Трактор (г)
|
5:3
|
16.11.2016
|
Жильбер БРЮЛЕ
|
Лада (д)
|
5:2
|
14.09.2018
|
Юсо ПУУСТИНЕН
|
Сибирь (г)
|
4:3
* Оформил покер.