Финансирование "Салавата Юлаева" в 2018 году останется на прежнем уровне

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что финансирование "Салавата Юлаева" в этом году останется на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что "Роснефть" выделяла на поддержку клуба 2,5 миллиарда рублей. Напомним, что на данный момент уфимцы идут на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

– Ежегодно с "Роснефтью" подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи, – цитирует ТАСС Хамитова. – На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством "Роснефти". Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016-17 годах, уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно.

Кроме того, существует долгосрочное понимание, что клуб без финансирования остаться не может – это флагман республики. Уверен, что финансирование будет осуществляться всегда и в полном объеме.