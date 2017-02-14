Финансирование "Салавата Юлаева" останется на прежнем уровне, несмотря на смену собственника у спонсора

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что, несмотря на смену собственника в компании "Башнефть", финансирование "Салавата Юлаева" останется без изменений. Ранее "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08 процентов акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей. 25 процентов плюс 1 акция принадлежит Башкирии.

– По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба "Салават Юлаев", – цитирует ТАСС Иванюту. – Никаких рисков нет пока, финансирование в этом году остается. Мы все огорчены последними результатами. Надеемся сегодня на победу, будем ждать, чтобы наша команда все-таки прошла в плей-офф. Мы всегда надеемся на победу наших спортсменов, в какой бы сложной ситуации они не были.

На данный момент уфимский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и может не попасть в плей-офф при неудачных результатах последних матчей "регулярки". Сегодня "Салават" сыграет с "Ак Барсом".