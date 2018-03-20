Финансирование "Автомобилиста" на следующий сезон останется прежним

Президент "Автомобилиста" Андрей Козицын отметил, что финансирование клуба останется прежним на следующий сезон чемпионата КХЛ. В этом сезоне клуб занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и проиграл "Металлургу" в первом раунде плей-офф.
– Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше, – цитирует ТАСС Козицына. – Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие.
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potapovavladi
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/YuBMw
16:32
Igrok Igorek
Хорошо, что тренера прежнего не будет...
16:14
Andrianno
ну вот, а размахнулись то уже. И Дацюка и Шипачева купили и в финал конференции вышли
15:42