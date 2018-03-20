Финансирование "Автомобилиста" на следующий сезон останется прежним

Президент "Автомобилиста" Андрей Козицын отметил, что финансирование клуба останется прежним на следующий сезон чемпионата КХЛ. В этом сезоне клуб занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и проиграл "Металлургу" в первом раунде плей-офф.

– Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше, – цитирует ТАСС Козицына. – Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие.