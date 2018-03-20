15:36 | Хоккей — КХЛ

Финансирование "Автомобилиста" на следующий сезон останется прежним

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Президент "Автомобилиста" Андрей Козицын отметил, что финансирование клуба останется прежним на следующий сезон чемпионата КХЛ. В этом сезоне клуб занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и проиграл "Металлургу" в первом раунде плей-офф.

– Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше, – цитирует ТАСС Козицына. – Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5048572

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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potapovavladi

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/YuBMw

16:32

Igrok Igorek

Хорошо, что тренера прежнего не будет...

16:14

Andrianno

ну вот, а размахнулись то уже. И Дацюка и Шипачева купили и в финал конференции вышли

15:42

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