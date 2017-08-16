Финалиста турнира в Санкт-Петербурге определили, бросив монетку

Для определения победителя группы Б на предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге организаторам пришлось бросить монетку. Отметим, что в группе все три команды – "Йокерит", "СКА-Нева" и "Северсталь" набрали по три очка.
Благодаря жребию в финал турнира вышел финский клуб, а фарм-команда СКА будет играть в матче за третье место.
Для определения победителя группы Б пришлось бросать жребий. "Йокерит" в финале, "СКА-Нева" сыграет за третье место. Мы все сняли! pic.twitter.com/jSPLYQXSkU– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 августа 2017 г.
Вот так решилось, кто сможет побороться за главный приз турнира имени Пучкова. Редкий случай!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 августа 2017 г.
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