Финалиста турнира в Санкт-Петербурге определили, бросив монетку

Для определения победителя группы Б на предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге организаторам пришлось бросить монетку. Отметим, что в группе все три команды – "Йокерит", "СКА-Нева" и "Северсталь" набрали по три очка.

Благодаря жребию в финал турнира вышел финский клуб, а фарм-команда СКА будет играть в матче за третье место.