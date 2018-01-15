Филлип Дано: "Глубоко тронут вашей поддержкой"

Нападающий "Монреаля" Филлип Дано поблагодарил общественность за поддержку. Форвард получил травму головы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (4:3 Б).
Шайба после броска Здено Хары попала в незащищенную часть головы Дано, врачи более десяти минут оказывали пострадавшему помощь, после чего унесли его на носилках. Позже стало известно, что у Дано диагностировано сотрясение мозга.
"Я и моя невеста от всего сердца благодарны вам за слова поддержки. Мы глубоко тронуты", – написал Дано на своей странице в Твиттере.
Scary scene at the Bell Centre as Danault taks a shot from Chara to the head pic.twitter.com/Gvyp1zs1gk– Marina Molnar (@mkmolnar) 14 января 2018 г.
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