Филип Ларсен: "В серии с "Трактором" мы должны быть внимательны и хладнокровны"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен отметил, что в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагагина против "Трактора" игрокам его команды нужно быть очень внимательными и хладнокровными. Он также добавил, что трудно играть после семи проведенных матчей с "Авангардом" в 1/4 финала конференции, однако все находятся в одинаковых условиях.

Напомним, что счет в серии между уфимской и челябинской командами – 1-1.

– Это тяжелые матчи, это плей-офф. Мы много владеем шайбой, но "Трактор" играет с умом, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Ларсена. – Мы должны быть очень внимательны и хладнокровны. И, конечно, забивать.

– У "Салавата Юлаева" было семь игр в первом раунде. Что насчет физического состояния?

– Безусловно, это трудно, но все в равных условиях. Как есть, так есть. Я думаю, люди обращают на это слишком много внимания, что это тяжело. Это весело! Мы хотим быть здесь. Все в равных условиях, а если ты устал – нужно сыграть умнее.

– Что нужно улучшить в следующих играх?

– Я не думаю о проблемах при игре в большинстве, я думаю, у нас хороший розыгрыш. Мы контролируем шайбу, у нас много моментов. Пока шайба не идет в ворота. Если ты начинаешь думать об этом слишком много, то бывают проблемы, а если ты делаешь то, что должен, то результат придет. Я не беспокоюсь об этом, мы просто должны продолжать в том же духе.

Третий матч серии пройдет завтра, 20 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.