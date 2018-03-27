Филип Ларсен: "Самая большая проблема во всей серии с "Трактором" это то, что "Салават" не мог забросить"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен после поражения от "Трактора" в финале Восточной конференции (3-4 в серии) посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, у соперника хорошие вратари.

– Мы много владели шайбой и большую часть времени матча играли хорошо, – цитирует Ларсена официальный сайт "Салавата". – Думаю, самая большая проблема сегодня и во всей серии с "Трактором" это то, что мы не могли забросить.

– В третьем периоде наше ударное звено практически не уходило со льда. Насколько тяжело было в физическом плане? Все-таки это вторая 7-матчевая серия подряд...

– Неважно, кто играл, а кто нет. Мы все были командой, и каждый хотел принести свою долю успеха. После поражения тяжело подбирать слова.

– Можно ли сказать, что главной проблемой для "юлаевцев" в серии с челябинцами стали вратари соперника?

– Это не отнять, у них хорошие вратари. Они здорово играли в этой серии, и вообще, в этом сезоне, но это не снимает с нас ответственности, что мы не могли забросить.

– Показалось, что первый гол гостей немного обескуражил команду, после него стали менее уверенно действовать. Это так?

– Не могу сказать, что это было, ведь после этого мы сумели вернуться в игру.