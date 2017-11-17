Филип Ларсен: "Определенно, у "Салавата" спад в игре"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен заявил, что в неудачах команды виноваты исключительно игроки команды. Хоккеист считает, что зацикливаться на собственных ошибках неправильно.

– Определенно, у нас спад в игре, – приводит официальный сайт КХЛ слова Ларсена. – Это тяжело, но мы должны найти способ выбраться и начать выигрывать. Мы должны лучше действовать в определенные моменты матча. Иногда хорошо вот так встретиться и поговорить об определенных вещах. В конце концов, дело не в тренерах, генеральных менеджерах или руководстве клубов. Работу делают игроки, они выходят на лед и находят способ выигрывать матчи. Надеюсь, мы скоро вернемся к этому.

Я стараюсь не думать о своих ошибках Определенно, короткая память. Когда такое случается, то нужно оставлять это позади себя. Ошибки, тем не менее, случаются, но если ты продолжишь о них думать, ничего хорошего не будет.

Напомним, что "Салават" проиграл пять из шести своих последних матчей. Ларсен в этом сезоне набрал 20 (8+12) очков в 31 игре.