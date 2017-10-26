Филип Ларсен: "Калетник был быстрее меня? Это не так"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:4) подчеркнул, что подвел команду в эпизоде с первой пропущенной шайбой, которую в меньшинстве забросил Владислав Калетник.

– Думаю, что в первом периоде показали свою лучшую игру в этом сезоне, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Ларсена. – Во втором периоде упустили какой-то момент. А потом, при счете 2:1 сняли вратаря, хотели сравнять счет, но пропустили в пустые ворота. Была очень сложная игра, все решила одна шайба. Но мы совершили несколько ошибок, которые стали решающими.

– Почему не получилось большинство?

– Сложно сказать. Мы делали все, что в наших силах. Но ничего не получилось. Все складывалось не так, как мы хотели. Пытались исправить ситуацию, но этого оказалось недостаточно.

– "Металлург" забил в меньшинстве, когда Калетник убежал от вас. Почему так произошло?

– Быстрее меня? Нет, это было не так.

– Но он быстрее оказался на шайбе.

– Ну да, если вы хотите услышать именно это, то я беру на себя всю ответственность за эту шайбу. Это была моя ошибка.

– Что с вами случилось? Вы уже давно не забиваете, сегодня ошибались.

– Бывают как взлеты, так и падения. Как я уже говорил, первый гол – моя ошибка. Всегда неприятно подводить команду. И чувствую, что сегодня я это сделал. Что касается заброшенных шайб, то здесь все решает эпизод. Если бы я мог дать конкретный ответ, то я бы это сделал. Все, что я могу – это продолжать бросать и если сумею забросить, то уверенность вернется. Делаю все, что в моих силах.

– Не показалось, что слишком рано поменяли вратаря?

– Мы пытались выиграть. Снять вратаря и забить гол. К сожалению, этого не случилось. Но мы должны были попробовать, но не смогли. А они добились успеха, забросив в пустые ворота.