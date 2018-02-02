Филип Ларсен: "Быстро осознал, что в "Салавате" я хочу остаться надолго"

Защитник Филип Ларсен заявил, что продление контракта с "Салаватом Юлаевым" стало важным для него событием. Напомним, что 28-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на два года. Это его первый сезон в уфимском клубе, в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 37 (11+26) очков.

– Разумеется, это очень важное для меня событие, – цитирует сайт "Салавата" Ларсена. – Я очень и очень счастлив и рад. Я очень быстро осознал, что это команда, в которой я хочу остаться надолго. Здесь я провожу прекрасное время со своей семьей, командой и болельщиками и хочу так же в будущем.