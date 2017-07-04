Филатов подписал новый контракт с "Ладой"

Нападающий Никита Филатов подписал новый однолетний контракт с "Ладой", информирует официальный сайт КХЛ. В прошлом сезоне Филатов провел 57 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности "+1".

Также "Нефтехимик" расторг контракт с форвардом Станиславом Альшевским по собственной инициативе. Альшевский в прошедшем сезоне выступал по большей части в "Куньлуне": принял участие в 12 матчах, в которых набрал 2 очка (0+2). В составе "Нефтехимика" форвард вышел на лед всего дважды и очков не набрал.