13:48 | Хоккей — КХЛ

Филатов перешел в "Спартак"


"Спартак" подписал контракт с Никитой Филатовым, сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне форвард играл за "Ладу" и "Нефтехимик", в общей сложности принял участия в 35 встречах, в которых набрал 14 (6+8) очков.

 

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http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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