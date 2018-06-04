Филатов перешел в "Спартак"

"Спартак" подписал контракт с Никитой Филатовым, сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне форвард играл за "Ладу" и "Нефтехимик", в общей сложности принял участия в 35 встречах, в которых набрал 14 (6+8) очков.

#Спартак подписал контракт с Никитой Филатовым. Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2019 года. В минувшем сезоне форвард играл за "Ладу" и "Нефтехимик", в общей сложности принял участия в 35 встречах, в которых набрал 14 (6+8) очков. pic.twitter.com/QBEkKs5vI3 – Спартак Москва (@spartak_hc) 4 июня 2018 г.

Все о КХЛ