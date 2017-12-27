Бывший нападающий клуба "Лады" Никита Филатов перешел в "Нефтехимик", информирует пресс-служба клуба. Форвард будет выступать за команду из Нижнекамска под 21 номером.

"Из "Лады" в наш клуб перешел нападающий Никита Филатов В "Нефтехимике" форвард будет играть по номером 21. Мы рады принять Никиту в свою стаю и желаем ему успехов!", - говорится в сообщении "Нефтехимика" в Твиттере.

Форвард выступал за "Ладу" последние два сезона. В нынешнем сезоне в 23 матчах он набрал семь очков (3 гола+ 4 паса). С 2008 по 2011 год выступал в Национальной хоккейной лиге за "Коламбус" и "Оттаву".