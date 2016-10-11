ФХР сообщила об открытии Центра подготовки судей

Федерация хоккея России объявила об открытии Центра подготовки судей. Судейский учебно-методический центр ФХР, возглавляемый Александром Поляковым, совместно с Федерацией хоккея Москвы откроют первый филиал Центра в Москве 12 октября.

Начиная с нынешнего хоккейного сезона, ФХР совместно с КХЛ провели ряд организационно-структурных изменений в системе работы хоккейных арбитров. Решение о совершенствовании института судейства в хоккее было принято 22 апреля 2016 года по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

ФХР осуществляет подготовку судей, ее учебно-методическое обеспечение, а также отвечает за инспектирование матчей всех официальных спортивных соревнований РФ, включая чемпионат КХЛ.

ФХР организовала и обеспечивает функционирование комнаты видеопросмотров, в которой работают сотрудники управления судейства ФХР, при этом окончательное решение по спорному моменту принимает специалист КХЛ, назначенный главным арбитром лиги.

Управление судейства ФХР возглавляет Михаил Карпушин. В его подразделения входят отдел инспектирования (начальник – Александр Антропов), отдел судейства ВХЛ (начальник – Сергей Семенов), учебно-методический центр (начальник – Александр Поляков), экспертная комиссия судей (начальник – Александр Поляков).

Помимо этого, учреждена всероссийская коллегия судей, которую возглавляет Анатолий Баринов.