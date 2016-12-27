ФХР провела рабочую встречу с Федерацией хоккея Татарстана

Сегодня в Казани прошла рабочая встреча первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга с представителями Федерации хоккея и Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. В ходе встречи стороны обсудили развитие и популяризацию хоккея в республике, а также затронули вопросы подготовки тренерских и судейских кадров.

"По итогам совещания со стороны ФХР были отмечены высокий уровень организации работы по развитию и популяризации хоккея в республике, особенно в части комплексного подхода к использованию инфраструктуры, созданной при государственной поддержке, а также внедрения передовых методик подготовки игроков в детско-юношеском хоккее и вовлечению подрастающего поколения в занятия массовым спортом.



В ходе встречи также были затронуты вопросы подготовки тренерских и судейских кадров. Так, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Халил Шайхутдинов в ответном слове рассказал московским коллегам о действующей в Татарстане системе видеомониторинга хоккейных школ республики: постоянного контроля качества работы ДЮСШ, в том числе, находящихся в отдалённых областях. Напомним, подобная система мониторинга хоккейный школ включена в общую программу развития детского хоккея России, и в скором времени будет действовать по всей стране" - говорится в сообщении на сайте.