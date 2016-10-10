21:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

ФХР продолжает вести диалог с КХЛ по ситуации с Налимовым

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Федерация хоккея России (ФХР) продолжает диалог с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) по упорядочиванию работы хоккейных агентов, а также по ситуации с отъездом вратаря Ивана Налимова, сообщает пресс-служба ФХР. Голкипер при действующем контракте с "Адмиралом" во время чемпионата КХЛ уехал для участия в выставочном матче за клуб НХЛ "Чикаго".

ФХР выражает уверенность, что федерация и лига придут к совместному решению, которое будет принято в соответствии с итогами Государственного совета по спорту от 22 апреля 2016 года в части работы со спортивными агентами.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=12548

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