ФХР поздравила Павла Дацюка с днем рождения

20 июля день рождения празднует нападающий национальной сборной России и СКА Павел Дацюк. ФХР на своем сайте поздравила форварда с 39-летием.

"Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Павла и желает ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных достижений", – говорится в заявлении пресс-службы.

Дацюк – бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина (2017) и чемпион России (2005). Он входит в пятерку самых результативных российских игроков в истории НХЛ. В январе 2017-го Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.